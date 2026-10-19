EyePoint's DURAVYU Misses Primary Endpoint In Phase 3 Wet AMD Trial

(RTTNews) - EyePoint (EYPT) reported that DURAVYU failed to meet the primary endpoint in the Phase 3 LUCIA trial for wet age-related macular degeneration (AMD).

The trial met key secondary endpoints, including a 38% reduction in treatment burden compared with aflibercept. At Week 56, 52% of patients remained free of supplemental injections.

DURAVYU demonstrated a favorable safety profile with redosing. However, the earlier LUGANO trial also missed its primary endpoint.

EyePoint plans further analyses of LUCIA and pooled Phase 3 data to determine next steps for wet AMD. Its Phase 3 diabetic macular edema trials, COMO and CAPRI, remain on track, with topline results expected in Q4 2027.

The stock closed Friday's trade at $2.99. In the premarket trading, the stock is trading at $0.49, down 83.45%.