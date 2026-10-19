EyePoint Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2JHLC / ISIN: US30233G1004
|
19.10.2026 14:25:04
EyePoint's DURAVYU Misses Primary Endpoint In Phase 3 Wet AMD Trial
(RTTNews) - EyePoint (EYPT) reported that DURAVYU failed to meet the primary endpoint in the Phase 3 LUCIA trial for wet age-related macular degeneration (AMD).
The trial met key secondary endpoints, including a 38% reduction in treatment burden compared with aflibercept. At Week 56, 52% of patients remained free of supplemental injections.
DURAVYU demonstrated a favorable safety profile with redosing. However, the earlier LUGANO trial also missed its primary endpoint.
EyePoint plans further analyses of LUCIA and pooled Phase 3 data to determine next steps for wet AMD. Its Phase 3 diabetic macular edema trials, COMO and CAPRI, remain on track, with topline results expected in Q4 2027.
The stock closed Friday's trade at $2.99. In the premarket trading, the stock is trading at $0.49, down 83.45%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX ebenfalls schwächer zum Start der neuen Handelswoche -- Handel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Schwach präsentiert sich auch der deutsche Aktienmarkt. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.