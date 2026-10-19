EyePoint Pharmaceuticals Aktie

EyePoint Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHLC / ISIN: US30233G1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 14:25:04

EyePoint's DURAVYU Misses Primary Endpoint In Phase 3 Wet AMD Trial

(RTTNews) - EyePoint (EYPT) reported that DURAVYU failed to meet the primary endpoint in the Phase 3 LUCIA trial for wet age-related macular degeneration (AMD).

The trial met key secondary endpoints, including a 38% reduction in treatment burden compared with aflibercept. At Week 56, 52% of patients remained free of supplemental injections.

DURAVYU demonstrated a favorable safety profile with redosing. However, the earlier LUGANO trial also missed its primary endpoint.

EyePoint plans further analyses of LUCIA and pooled Phase 3 data to determine next steps for wet AMD. Its Phase 3 diabetic macular edema trials, COMO and CAPRI, remain on track, with topline results expected in Q4 2027.

The stock closed Friday's trade at $2.99. In the premarket trading, the stock is trading at $0.49, down 83.45%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX ebenfalls schwächer zum Start der neuen Handelswoche -- Handel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Schwach präsentiert sich auch der deutsche Aktienmarkt. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen