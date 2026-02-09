Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
10.02.2026 00:00:00
Eyes on Grab and Sea as analysts stay bullish ahead of FY2025 results
Grab is expected to report its results on Tuesday, while Sea has yet to announce its reporting dateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!