Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
|
10.02.2026 00:00:00
Eyes on Grab and Sea as analysts stay bullish ahead of FY2025 results
Grab is expected to report its results on Tuesday, while Sea has yet to announce its reporting dateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grab Holdings
Analysen zu Grab Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grab Holdings
|3,57
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- Asiens Börsen höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex zeigt sich mit positiver Tendenz. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.