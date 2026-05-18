EYEZ stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EYEZ hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,67 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EYEZ noch ein Gewinn pro Aktie von -2,350 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat EYEZ mit einem Umsatz von insgesamt 257,5 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at