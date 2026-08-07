Ezaki Glico öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ezaki Glico äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,87 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ezaki Glico in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 87,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at