Ezaki Glico: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ezaki Glico hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ezaki Glico hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 56,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38,55 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 85,28 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at