Ezaki Glico stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ezaki Glico hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 35,06 JPY gegenüber -1,610 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 96,65 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ezaki Glico 89,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 79,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 127,53 JPY erwirtschaftet worden.

Ezaki Glico hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 361,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 331,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at