Ezaki Glico verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ezaki Glico veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,64 JPY, nach 55,36 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Ezaki Glico mit einem Umsatz von insgesamt 100,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at