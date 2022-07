EZB - Banken verschärfen Richtlinien für Kreditvergabe beträchtlich

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges und trüber Konjunkturaussichten kommen Firmen im Euroraum schwerer an Bankkredite.

Im Frühjahr haben die Finanzinstitute ihre internen Richtlinien hierfür beträchtlich verschärft, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) unter 153 Banken hervorgeht. Für das laufende Sommer-Quartal dürften sie die Standards weiter straffen. Die befragten deutschen Banken verschärften im zweiten Quartal ihre Vergaberichtlinien zwar nur geringfügig, wie die Bundesbank mitteilte. Bei privaten Wohnungsbaukrediten fiel die Verschärfung jedoch so stark aus wie noch nie seit Einführung der Umfrage.

Dabei spielten die laut Bankangaben eingetrübten Aussichten auf dem Wohnimmobilienmarkt sowie eine geringere Kreditwürdigkeit die wichtigste Rolle. Für das dritte Quartal planen die Banken, noch restriktiver vorzugehen. Strengere Standards legten sie bereits im zweiten Quartal bei der Vergabe von Konsumenten- und sonstigen Krediten an den Tag. Dies begründeten die Banken in erster Linie mit einem ihrer Ansicht nach gestiegenen Kreditrisiko.

Die Kreditnachfrage der Unternehmen legte erneut zu, vor allem nach kurzfristigen Darlehen. Als Grund führten die Geldhäuser laut der Bundesbank nahezu ausschließlich den gestiegenen Mittelbedarf für Lagerhaltung und Betriebsmittel an. So hätten viele Firmen angesichts instabiler Lieferketten bei Vorprodukten und der verstärkten Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg ihre Lagerhaltung vergrößert. Falls Russland der EU den Gashahn komplett zudrehen sollte, drohe in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine Rezession, warnte EU-Kommissar Paolo Gentiloni jüngst.

Für die nächsten drei Monate erwarten die Finanzinstitute in Deutschland einen Rückgang der Nachfrage bei Unternehmens- und Wohnungsbaukrediten. Bei den Konsumenten- und sonstigen Darlehen rechnen sie dagegen mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage. An der Umfrage nahmen in Deutschland 33 Banken teil.

Die Finanzinstitute im Euro-Raum erwarten laut EZB für das laufende dritte Quartal zugleich eine moderat nachlassende Nachfrage nach Firmenkrediten. Im Frühjahr hatte diese noch zugelegt. Die Umfragedaten wurden vom 10. bis 28. Juni erhoben. Die Ergebnisse dieses in der Fachwelt als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten Berichts sind für die Währungshüter eine Orientierungshilfe. Die nächste Zinssitzung steht am Donnerstag an. Der EZB-Rat dürfte dabei angesichts der Rekordinflation erstmals seit 2011 die Zinsen erhöhen.

