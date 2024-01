EZB - Kreditvergabe an Firmen zieht zum Jahresende hin etwas an

Frankfurt (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen in der Euro-Zone hat zum Jahresende hin leicht angezogen.

Geldhäuser reichten im Dezember binnen Jahresfrist 0,4 Prozent mehr Kredite an Firmen aus, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im November hatte die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen noch stagniert. An die Privathaushalte gaben die Finanzinstitute im Dezember 0,3 Prozent mehr Darlehen weiter als vor Jahresfrist. Für November war allerdings noch ein etwas stärkeres Wachstum von 0,5 Prozent gemeldet worden.

Das kleine Plus bei der Kreditvergabe an Unternehmen ist ein Lichtblick angesichts der aktuellen Schwächephase, die die Konjunktur im Euroraum gerade durchläuft. Die jüngste Kreditumfrage der EZB signalisierte zuletzt eine leichte Belebung der Nachfrage nach Firmenkrediten im ersten Quartal 2024. Die EZB hat im Kampf gegen die Inflation die Schlüsselzinsen zehn Mal in Serie angehoben. Auf den vergangenen drei Zinssitzungen im Oktober, im Dezember und auch jetzt am Donnerstag hielten die Währungshüter aber ihre Füße still. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Liquidität parken, liegt damit bereits seit September bei 4,00 Prozent.

Die Geldmenge M3 nahm im Dezember minimal um 0,1 Prozent zu. Im November war diese Messgröße noch um 0,9 Prozent gesunken. Zu M3 zählen unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Experten zufolge liefern die Daten zur Geldmenge Hinweise darauf, wie sich die Inflation entwickeln könnte. Allerdings wird der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation mittlerweile von Experten als komplex eingestuft.

