EZB - Wachstumstempo bei Kreditvergabe zieht leicht an

Frankfurt (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken an Firmen im Euro-Raum hat zu Jahresbeginn leicht angezogen.

Die Institute reichten im Januar 4,4 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als im Vorjahresmonat, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Dezember hatte das Plus bei 4,3 Prozent gelegen. Die Kredite an Privathaushalte nahmen im Januar um 4,3 Prozent zu, nach 4,2 Prozent im Dezember.

Das Wachstum der Geldmenge M3 hat hingegen stärker als erwartet nachgelassen. M3 stieg im Januar nur um 6,4 Prozent, nachdem die Geldmenge im Dezember noch um 6,9 Prozent zugelegt hatte. Volkswirte hatten für den Jahresbeginn mit plus 6,7 Prozent gerechnet. Zu M3 zählen unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Volkswirten zufolge kann eine stark anziehende Geldmenge auf mittlere bis lange Sicht Anzeichen für einen Inflationsschub sein.