EZB: Verbraucher schrauben kurzfristige Inflationserwartungen nach oben

Berlin (Reuters) - Die Verbraucher in der Euro-Zone haben einer EZB-Umfrage zufolge ihre kurzfristigen Inflationserwartungen nach oben geschraubt.

Im Mittel gingen sie im September davon aus, dass die Teuerung binnen zwölf Monaten bei 4,0 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. In der August-Umfrage hatten sie lediglich 3,5 Prozent veranschlagt. Binnen drei Jahren erwarten die Konsumentinnen und Konsumenten eine Teuerung von 2,5 Prozent. Dieser Wert hatte sich auch in der August-Erhebung ergeben. Die EZB strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an, die als ideal für die Wirtschaft gilt.

Die Zentralbank kommt diesem Ziel wieder etwas näher, nachdem die Inflationswelle im Euroraum zuletzt deutlich abebbte. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Das ist das niedrigste Niveau seit Juli 2021. Im September hatte die Teuerung noch bei 4,3 Prozent gelegen. Die EZB hatte auf ihrem jüngsten Zinstreffen angesichts des nachlassenden Preisdrucks beschlossen, die Serie von Zinserhöhungen vorerst zu stoppen. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz liegt bei 4,00 Prozent - das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.

