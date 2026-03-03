|
03.03.2026 15:11:40
EZB-Anleihebestände aus APP/PEPP sinken im Februar um 65 Mrd Euro
DOW JONES--Die im Rahmen von APP- und PEPP-Programm gehaltenen der Anleihebestände der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich im Februar weiter verringert. Wie die EZB mitteilte, gingen die APP-Bestände um 41 Milliarden Euro auf 2.263 Milliarden Euro zurück, darunter die Bestände an Staatsanleihen um 35 Milliarden auf 1.817 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände sanken um 24 Milliarden auf 1.462 Milliarden Euro. Insgesamt ergab sich damit eine Verringerung um 65 Milliarden Euro. Die Bestände verringern sich in dem Maße, wie die Papiere fällig werden.
