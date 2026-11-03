EZB-Anleihebestände sinken im Oktober um 26 Milliarden Euro

DOW JONES--Der Abbau der Bestände an Anleihen, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen von APP- und PEPP-Programm erworben haben, hat sich im Oktober fortgesetzt. Wie die EZB mitteilte, verringerten sich die unter dem APP gehaltenen Anleihen um 26 Milliarden auf 2.031 Milliarden Euro, darunter die Bestände von Staatsanleihen um 18 Milliarden auf 1.637 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände sanken um 11 Milliarden auf 1.341 Milliarden Euro.

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November 03, 2026 09:49 ET (14:49 GMT)