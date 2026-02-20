20.02.2026 11:08:41

EZB: Anstieg der Tariflöhne beschleunigt sich im vierten Quartal

DOW JONES--Der Anstieg der Tariflöhne im Euroraum hat sich im vierten Quartal 2025 beschleunigt. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhobene Tariflohnindikator stieg mit einer Jahresrate von 2,95 Prozent. Für das dritte Quartal meldete die EZB einen Zuwachs von revidiert 1,89 (vorläufig: 1,87) Prozent.

Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie Rückschlüsse auf die Verbraucherpreisentwicklung vor allem im Dienstleistungssektor zulässt. Hier könnte es zu Zweitrundeneffekten kommen, indem Arbeitnehmer zum Ausgleich für früher erlittene Reallohnverluste hohe Lohnzuwächse fordern, die ihrerseits zu höheren Inflationsraten führen könnten.

