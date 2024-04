EZB: APP-Anleihebestände sinken im März um 31 Mrd Euro

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre unter dem APP-Programm erworbenen Anleihebestände im März weiter abgebaut. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, verringerten sie sich um 31,162 (Februar: -25,396) Milliarden Euro. Die Bestände an öffentlichen Anleihen gingen um 22,455 (-20,524) Milliarden zurück, die an Unternehmensanleihen um 2,295 (-2,075) Milliarden, die an Covered Bonds um 4,434 (-2,449) Milliarden und schließlich die an ABS um 1,978 (-0,347) Milliarden Euro. Die EZB legt die Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen nicht mehr wieder an. Der Abbau der Anleihebestände folgt daher den tatsächlichen Fälligkeiten.

