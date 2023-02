EZB: Banken des Euroraums laut SREP 2022 widerstandsfähig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Eigenkapitalanforderungen an Banken für 2023, die sich aus dem laufenden Aufsichtsprozess (SREP) ergeben, im Durchschnitt weitgehend unverändert. Wie die EZB bei der Vorlage der Ergebnisse des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) für 2022 mitteilte, bleiben die sich aus der so genannten Säule 2 ergebenden CET1-Anforderungen im gewichteten Durchschnitt auf den Vorjahresniveau von 1,1 Prozent. Die CET1-Eigenkapitalanforderungen plus Guidance steigen auf 10,7 (2022: 10,4) Prozent, worin sich der Einfluss makroprudenzieller Anforderungen spiegelt. Die gesamten Eigenkapitalanforderungen stiegen auf 15,0 (14,7) Prozent

"Obwohl sich die Aussichten im Laufe des Jahres verschlechterten, führten steigende Zinsen zu einer verbesserten Rentabilität und Kapitalbildung", heißt es in einer EZB-Mitteilung. Im Durchschnitt verfügten die Banken über eine solide Kapital- und Liquiditätsausstattung, wobei die überwiegende Mehrheit mehr Kapital hielt, als durch die Kapitalanforderungen und Leitlinien aus dem letzten SREP-Zyklus vorgegeben war. Auch die SREP-Bewertungen sind insgesamt demnach weitgehend unverändert geblieben.

Andrea Enria, der Chef der EZB-Bankenaufsicht, erklärte: "Die Banken haben die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine dank ihrer starken Kapital- und Liquiditätsposition, der gestiegenen Rentabilität und der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Aktiva gut überstanden."

Für die Dauer des Kriegs werde es jedoch weiterhin Herausforderungen geben, und die Auswirkungen der steigenden Zinsen müssten sorgfältig beobachtet werden. "Die Banken müssen anhaltende Schwachstellen beseitigen, insbesondere bei der Risikokontrolle und der Unternehmensführung, und künftige Entwicklungen mit Vorsicht bewerten", forderte Enria.

Die EZB verhänge für 24 Banken zusätzliche Eigenkapitalanforderungen, weil diese beim Abbau notleidender Kredite nicht schnell genug vorankamen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2023 03:59 ET (08:59 GMT)