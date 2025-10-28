28.10.2025 09:59:43

EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards im 3Q unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im dritten Quartal entgegen den Erwartungen etwas gestrafft, erwarten aber für das vierte Quartal weitgehend unveränderte Standards. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, gab es 4 Prozent mehr Banken, die ihre Kreditstandards strafften als solche, die sie lockerten. Die Banken selbst hatten im Juli für das dritte Quartal unveränderte Standards prognostiziert. Für das vierte Jahresviertel wird eine marginale Straffung (1 Prozent) erwartet.

Auslöser der Straffung im dritten Quartal waren nach Aussage der EZB industrie- oder unternehmensspezifische Erwägungen im Zusammenhang mit geopolitischer Unsicherheit und dem Außenhandel sowie wahrgenommene Risiken für den Konjunkturausblick. Regional gesehen konzentrierten sich die strengeren Standards auf Deutschland, während Frankreich, Italien und Spanien keine Veränderungen meldeten. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten stieg im dritten Quartal leicht (2 Prozent), war aber schwächer als erwartet (7 Prozent). Für das vierte Quartal sehen die Institute eine unveränderte Nachfrage.

Die Standards für Hauskredite blieben unverändert, die für Konsumentenkredite wurden gestrafft (5 Prozent). Erwartet worden waren eine leichte Straffungen (3 beziehungsweise 4 Prozent). Für das vierte Quartal werden jeweils etwas strengere Standards 2 und 4 Prozent) prognostiziert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen