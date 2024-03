EZB-Bankenaufsicht zieht Ende 2025 ins "Galileo" um

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) wird Ende 2025 aus dem Eurotower und dem Japan Center in das Bürogebäude "Galileo" an der Ecke Gallusanlage/Kaiserstraße umziehen. Wie die EZB mitteilte, wird der Mietvertrag für das Japan Center bis 2028 verlängert, weil dort noch anderes EZB-Personal arbeitet. Die EZB wolle ihre Aktivitäten in der Zentrale im Ostend und im "Galileo" konzentrieren, um ihren Energieverbrauch zu verringern, die Energieeffizienz zu erhöhen und für eine flexiblere Kostenstruktur zu sorgen.

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Wie zwischen der Stadt Frankfurt und dem Eigentümer des Gallileo-Gebäudes vereinbart wurde, wird das English Theatre - ein kulturelles Wahrzeichen in Frankfurt - nach Abschluss der Renovierungsarbeiten in das Gebäude zurückkehren."

March 12, 2024 07:01 ET (11:01 GMT)