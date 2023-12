EZB bleibt bei Zinspause - "Nicht über Zinssenkung gesprochen"

- von Frank Siebelt und Reinhard Becker und Klaus Lauer

Frankfurt (Reuters) - Die EZB hält die Zinsen auch zum Jahreswechsel konstant und tritt Spekulationen auf rasche Zinssenkungen entgegen.

Anders als für die US-Notenbank, die bereits Schritte nach unten für 2024 ins Auge fasste, ist dies für die Europäische Zentralbank noch kein Thema. "Wir haben Zinssenkungen überhaupt nicht besprochen", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt. Zwischen Zinserhöhung und -Senkung liege "ein ganzes Plateau", auf dem das Halten des geldpolitischen Niveaus angesagt sei.

Die EZB beließ auf ihrem letzten geldpolitischen Treffen im laufenden Jahr wie schon im Oktober den Leitzins bei 4,50 Prozent. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, bleibt weiter auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent. "Wir glauben nicht, dass es an der Zeit ist, unsere Wachsamkeit zu verringern", sagte Lagarde. "Es gibt noch Arbeit zu erledigen." Und dies könne durchaus über ein Konstanthalten der Zinsen geschehen.

Für Ökonom Friedrich Heinemann vom Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW ist nun die weitere Inflationsentwicklung entscheidend. "Wenn es im Januar keinen deutlichen Rückschlag bei der Inflation gibt, dürfte sich der Weg für eine erste Zinssenkung im Frühjahr öffnen," meint der Experte. Aus Sicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, wird sich die Tür für Zinssenkungen im kommenden Jahr sperrangelweit öffnen. "Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die EZB rasch die geldpolitischen Zügel lockern wird," merkte er an. Es sei vielmehr wahrscheinlich, dass sie noch bis zur Jahresmitte mit einer Lockerung warte, dann aber dafür deutlich lockern werde.

WETTEN AUF ZINSSENKUNGEN

Am Finanzmarkt schießen bereits die Zinssenkungsfantasien ins Kraut. Aus den Notierungen am Geldmarkt geht hervor, dass Investoren dort bereits auf eine erste Zinssenkung schon im März 2024 wetten. In der jüngsten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters waren 57 Prozent der befragten Volkswirte davon ausgegangen, dass die EZB 2024 mindestens einmal vor ihrer Juli-Zinssitzung die Zinsen senken wird.

Die EZB rechnet inzwischen mit einem stärkeren Rückgang der Inflation in der Euro-Zone. Ihre Volkswirte erwarten nun unter anderem für 2024 eine Teuerungsrate von durchschnittlich 2,7 Prozent, nachdem sie im September noch von 3,2 Prozent ausgegangen waren. Für 2025 gehen sie nach wie vor von einer Rate von 2,1 Prozent aus, die 2026 auf 1,9 Prozent fallen soll. Damit würde die EZB dann ihr Inflationsziel von 2,0 Prozent wieder erreichen. Im November lag die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent - vor einem Jahr im Herbst 2022 hatte sie noch bei über zehn Prozent gelegen.

DATEN SOLLEN EZB LEITEN

Die Konjunkturaussichten im Euroraum bleiben aus Sicht von Lagarde vorerst eingetrübt. "Straffere Finanzierungsbedingungen und eine gedämpfte Auslandsnachfrage dürften die Wirtschaftstätigkeit kurzfristig weiterhin belasten", führte die EZB-Chefin aus. Doch werde sich voraussichtlich bei sinkender Inflation und steigenden Reallöhnen eine wirtschaftliche Erholung einstellen. Die EZB muss auf ihrem Kurs auch darauf achten, dass die Wirtschaft in der Euro-Zone nicht allzu stark in die Knie geht. Von Juli bis September war die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent geschrumpft.

Bei der Festlegung der richtigen Höhe und Dauer ihres die Wirtschaft bremsenden Kurses will die EZB weiter datengestützt vorgehen. Zugleich kündigte sie an, die Anleihenkäufe aus ihrem Pandemieprogramm PEPP im kommenden Jahr langsam auf Null zurückzufahren und so die Notenbankbilanz weiter abzuschmelzen. So sollen die vollumfänglichen Reinvestitionen nur noch bis Ende des ersten Halbjahres 2024 fortgesetzt werden. Im zweiten Halbjahr soll dann das PEPP-Portfolio im Schnitt um monatlich 7,5 Milliarden Euro verringert und die Käufe zum Jahresende dann komplett eingestellt werden. Bislang sollten die Reinvestitionen noch vollumfänglich bis mindestens Ende 2024 laufen.

Das Kaufprogramm habe seinen Zweck erfüllt, sagte Lagarde. Mit dem Programm wollten die Währungshüter die Finanzierungsbedingungen für Staaten, Unternehmen und Haushalte während der Corona-Pandemie günstig halten und die Wirtschaft ankurbeln. Doch die Pandemie ist mittlerweile abgeklungen. Und Anleihenkäufe passen nach Ansicht vieler Notenbanker nicht zu einer straffen Geldpolitik.

In den USA hielt die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwochabend ebenfalls ihre Füße still. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beschlossen am Mittwoch den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. Zugleich signalisierten sie in ihren Ausblick für 2024, dass die Zinsen nach unten gehen werden. Im Mittel gehen die US-Währungshüter davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr um 0,75 Prozentpunkte sinken wird.

