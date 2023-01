EZB/Centeno: Euroraum-Wirtschaft läuft unerwartet gut

DAVOS (Dow Jones)--Die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum verläuft nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Mario Centeno derzeit besser als von Vielen erwartet. "Die Wirtschaft hat uns von Quartal zu Quartal überrascht", sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf einem von Bloomberg TV veranstalteten Podium und fügte hinzu: "Das vierte Quartal in Europa wird höchstwahrscheinlich immer noch positiv sein. Vielleicht werden wir auch in der ersten Jahreshälfte überrascht."

