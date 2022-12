EZB-Chefin Lagarde stellt weitere kräftige Zinsanhebungen in Aussicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihre Geldpolitik auch in Zukunft erheblich straffen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstrich am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt, dass die Leitzinsen wegen der hohen Inflation nicht nur einfach weiter steigen würden. Auch würden die Zinsen signifikant und in konstantem Tempo steigen. Auf der aktuellen Datengrundlage bedeute das, dass die Leitzinsen eine Zeit lang um 0,5 Prozentpunkte steigen müssten.

An den Finanzmärkten reagierten der Euro und die Kapitalmarktzinsen mit deutlichen Aufschlägen. Zumal Lagarde hervorhob, dass die Notenbank mehr tun müsse, als die Marktteilnehmer gegenwärtig erwarteten. An den Märkten wurde bis zuletzt damit gerechnet, dass die EZB im Laufe des kommenden Jahres ihren Straffungskurs abbricht, um die strauchelnde Wirtschaft nicht zu überfordern./bgf/jkr/jha/