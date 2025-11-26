26.11.2025 10:26:40

EZB/De Guindos: Bisher keine Übertragung höherer französischer Spreads

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die ungünstige Entwicklung der Finanzierungskosten des französischen Staats hat nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bisher keine nachteiligen Auswirkungen für den Rest des Euroraums gehabt. "Die Spreads von Staatsanleihen der meisten Länder des Euroraums haben sich angenähert. Dies ist auf Rating-Anhebungen, nachlassende Abwärtsrisiken für das Wachstum und eine Flucht in die Sicherheit in Richtung des Euroraums zurückzuführen", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei der Vorstellung des halbjährlichen Finanzstabilitätsberichts. Er fügte hinzu: "Nur die französischen Spreads haben sich ausgeweitet, aber bisher gibt es keine Übertragungseffekte."

Die EZB verfügt über verschiedene Instrumente zur Spread-Kontrolle, die sie derzeit aber nicht einsetzt. In ihrem geldpolitischen Statement betont sie jedoch regelmäßig, dass mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) ein solches Werkzeug bereitstehe.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 04:27 ET (09:27 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
