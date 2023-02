EZB: Einflussreiche Konsumenten erwarten höhere Inflation

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflationserwartungen der von der Europäischen Zentralbank (EZB) regelmäßig befragten Konsumenten haben in den vergangenen Monaten deutlich oberhalb des EZB-Zielwerts von 2 Prozent gelegen. Ein von der EZB veröffentlichter Bericht zeigt, dass "einflussreiche" Konsumenten, die in Lohn- und Preisverhandlungen eingebunden sind, eine höhere Inflation als der Durchschnitt der Befragten erwarten.

Die Inflationserwartung von Konsumenten auf Sicht von drei Jahren war in der November-Umfrage auf 3,0 (zuvor: 2,9) Prozent gestiegen. Sie lag damit deutlich höher als die Prognose der ihm Rahmen des Survey of Professional Forecasters befragten Ökonomen (2,1 Prozent), der monetären Analysten (2,0 Prozent) oder des volkswirtschaftlichen Stabs der EZB (2,3 Prozent).

Zwar gelten Konsumenten als weniger gut informiert als die oben genannten Ökonomen - in einem von der EZB veröffentlichten Forschungsbericht wird nun aber darauf hingewiesen, dass in Lohn- und Preisverhandlungen eingebundene Konsumenten sogar eine noch höhere Inflation erwarten.

Die EZB beobachtet derzeit genau, ob und in welchem Maße sich die aktuell hohen Inflationsraten auf das Preissetzungsverhalten von Unternehmen, vor allem aber auf die Lohnabschlüsse auswirken. Grund: Höhere Lohnabschlüsse können zu weiteren Preissteigerungen führen und so eine Inflationsspirale in Gang setzen.

Die EZB hatte die Konsumenten im Mai erstmals gefragt, ob sie eine Rolle in solchen Verhandlungen spielten. Laut dem Bericht hatten 14,8 beziehungsweise 9,7 Prozent von ihnen die Frage bejaht.

"Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten, die angeben, derzeit an der Preis- oder Lohnfestsetzung beteiligt zu sein, ihre mittelfristigen Inflationserwartungen stärker nach oben korrigiert haben als der Durchschnitt der Befragten", heißt es in dem Bericht. Außerdem nahm demnach auch das Vertrauen dieser Befragten in die Fähigkeit der EZB zum Erreichen von Preisstabilität besonders deutlich ab.

