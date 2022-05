EZB/Enria: Leveraged Loans könnten zu Risikofaktor werden

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, hat davor gewarnt, dass die Kreditvergabe an hoch verschuldete Unternehmen (Leveraged Loans) in den nächsten Monaten zu einem Risiko werden könnte. In einem Interview mit der Zeitung La Repubblica sagte Enria, die in diesem Segment aktiven Banken seien den Forderungen der EZB nach einem besseren Risikomanagement und Limits nicht nachgekommen. "Wir fordern die Banken schon seit einiger Zeit auf, auf diesen Märkten vorsichtigere Strategien zu verfolgen, mit einem robusteren Risikomanagement und Systemen zur Begrenzung der Engagements", sagte Enria.

Bislang seien diese Empfehlungen jedoch nicht in dem Maße umgesetzt worden, wie die EZB es erwartet hätte. "Wir sind nach wie vor besorgt, dass dies in den kommenden Monaten ein Risikofaktor sein könnte", sagte Enria.

Der Bankenaufseher verwies darauf, dass sich die Engagements der Banken bei Leveraged Loans seit Anfang 2018 um 66 Prozent auf rund 500 Milliarden Euro erhöht hätten. Diese Engagements unterlägen häufig einer geringen vertraglichen Absicherung, was unter der Annahme ansonsten unveränderter Rahmenbedingungen das Risiko für die Banken erhöhe.

Enria zufolge ist die Aussicht auf eine Normalisierung der Zinsen für die Banken prinzipiell eine positive Sache, weil sie die Zinsmargen stütze, was die Banken rentabler mache. "Natürlich könnte sich diese Dynamik auch negativ auf die Kreditqualität auswirken, da es für einige Kreditnehmer schwieriger werden könnte, ihre Kredite zu tilgen", sagte er aber auch. Ein beträchtliches Risiko - vielleicht das zweitgrößte Risiko nach dem einer deutlichen Wachstumsverlangsamung oder gar einer Rezession - bleibe, wenn es zu einer Phase hoher Volatilität sowie zu einem starken und unerwarteten Anstieg der Renditen an den Finanzmärkten komme.

"Dies könnte sich insgesamt negativ auf risikoreiche Marktsegmente auswirken, wenn die Bewertungen zu hoch sind und einige Marktteilnehmer - insbesondere Nicht-Banken - konzentrierte Positionen eingehen und Anzeichen einer sich verschlechternden Asset-Qualität ignorieren. Ein Beispiel dafür ist der Markt für Leveraged Loans. Solche Kredite werden vor allem von europäischen Großbanken vergeben.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2022 04:44 ET (08:44 GMT)