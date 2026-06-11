EZB erhöht erstmals seit 2023 die Leitzinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank hebt erstmals seit September 2023 die Leitzinsen im Euroraum an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,0 Prozent auf 2,25 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Experten hatten dies im Schnitt erwartet./als/ben/DP/jha