EZB erhöht Leitzinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die infolge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent, wie die EZB nach einer auswärtigen Sitzung in Berlin mitteilte. Ökonomen hatten dies im Schnitt erwartet./ben/DP/jha