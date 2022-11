EZB erhöht Volumen der Wertpapierleihe gegen Cash

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Maximalvolumen für die Ausleihe von Wertpapieren gegen Barmittel, die die Euro-Zentralbanken unter dem APP-Programm erworben haben, deutlich angehoben. Wie die EZB auf ihrer Website mitteilte, steigt das Volumen ab 10. November auf 250 Milliarden Euro, nachdem es zuvor bei 150 Milliarden gelegen hatte. Die EZB will mit diesem Schritt nach eigenen Angaben einer Verknappung von Repo-Sicherheiten um den Jahreswechsel herum vorbeugen.

Die Euro-Zentralbanken haben im Rahmen von Käufen unter dem APP- und dem PEPP-Programm Staatsanleihen in Volumen von mehreren Billionen Euro angehäuft. Diese machen sie seit längerer Zeit per Leihe gegen eine Sicherheit verfügbar, um so die Liquidität des Repo-Markts zu unterstützen. Für die Leihe gegen Barmittel gibt es eine Obergrenze.

Die Analysten der Rabobank nehmen an, dass die Maßnahme der EZB hauptsächlich von einer Knappheit bei deutschen Bundesanleihen ausgelöst wurde.

