20.10.2026 10:06:40

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im August

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im August abgenommen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 9 (Juli: 27) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 18 (34) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 259 (263) Milliarden Euro sanken und die Importe auf 240 (229) Milliarden stiegen.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 13 (12) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein negativer Saldo von 4 (minus 1) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 18 (19) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis August ein Überschuss von 311 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis August 2025 waren es 326 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 335 (89) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 307 (Export: 100) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 228 (122) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalimport von 79 (Abfluss 222) Milliarden Euro.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 04:07 ET (08:07 GMT)

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