EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im März deutlich

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im März deutlich gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 15 (Februar: 26) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 25 (35) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 236 (244) Milliarden Euro sanken, während die Importe auf 222 (217) Milliarden Euro zulegten.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 14 (26) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Saldo von plus 2 (minus 2) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 16 (14) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis März ein Überschuss von 235 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis März 2025 waren es 439 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 230 (190) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 202 (49) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 240 (280) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 38 (231) Milliarden Euro.

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May 21, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)