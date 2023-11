EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss stagniert im September

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im September konstant geblieben. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 31 (Vormonat: 31) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 31 (36) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 241 (254) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 210 (218) Milliarden Euro.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 8 (8) Milliarden Euro positiv. Die Bilanz der Primäreinkommen wies einen Überschuss von 5 (0) Milliarden Euro aus. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 14 (13) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis September 2023 ein Überschuss von 251 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis September 2022 waren es 76 Milliarden Euro gewesen. Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalabflüssen von 72 (367) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 41 (238) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 140 (314) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalimport von 99 (Export 76) Milliarden Euro.

November 17, 2023 04:18 ET (09:18 GMT)