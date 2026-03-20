20.03.2026 10:08:40

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Januar deutlich

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Januar vor allem aufgrund sinkender Wareneinfuhren deutlich gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 38 (Dezember: 13) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 33 (19) Milliarden Euro, wobei die Exporte bei 237 Milliarden Euro verharrten, während die Importe auf 204 (220) Milliarden Euro zurückgingen.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 16 (14) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Saldo von plus 4 (minus 4) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 15 (15) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Januar ein Überschuss von 223 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Januar 2025 waren es 445 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 161 (219) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 129 (9) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 302 (159) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 173 (150) Milliarden Euro.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 05:09 ET (09:09 GMT)

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