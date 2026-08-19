19.08.2026 10:10:41

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Juni

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im Juni zugenommen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 35 (Mai: 26) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 18 (18) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 256 (252) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 237 (235) Milliarden.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 16 (15) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein positiver Saldo von 17 (11) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 16 (17) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Juni ein Überschuss von 227 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Juni 2025 waren es 418 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 281 (149) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 303 (Export: 59) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 305 (191) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 3 (250) Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)

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