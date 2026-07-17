EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Mai

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im Mai zugenommen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 25 (April: 17) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 16 (18) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 251 (252) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 236 (234) Milliarden.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 14 (15) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Saldo von 12 (0) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 18 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Mai ein Überschuss von 286 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis Mai 2025 waren es 402 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 270 (159) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalimporten von 116 (9) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 248 (209) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 131 (200) Milliarden Euro.

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July 17, 2026 04:28 ET (08:28 GMT)