EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im September leicht

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im September leicht gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 23 (Vormonat revidiert: 22) Milliarden Euro. Vorläufig war für August ein Überschuss von nur 12 Milliarden Euro gemeldet worden. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 30 (25) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 239 (233) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 209 (208) Milliarden Euro.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 12 (14) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein negativer Saldo von 3 (minus 1) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 17 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis September ein Überschuss von 320 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis September 2024 waren es 529 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 85 (236) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 139 (Import: 143) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 197 (207) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 335 (64) Milliarden Euro.

November 19, 2025