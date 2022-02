EZB: Experten erwarten höhere Inflation

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragte Experten gehen von einer deutlich höheren Inflation in diesem Jahr aus. Für den Euroraum erwarten die Fachleute 2022 eine Teuerungsrate von durchschnittlich 3,0 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Umfrage wurde im ersten Quartal durchgeführt, im vierten Quartal betrug die Erwartung noch 1,9 Prozent. Für 2023 rechnen die Experten mit einer Inflationsrate von 1,8 Prozent (alt 1,7), 2024 werden 1,9 Prozent erwartet.

Die Wachstumserwartungen wurden für dieses Jahr reduziert, für kommendes Jahr angehoben. Demnach dürfte die Euroraum-Wirtschaft 2022 um 4,2 (bisher: 4,5) Prozent wachsen. Für 2023 werden 2,7 (2,2) Prozent erwartet. Für 2024 sind 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum veranschlagt.

Die Umfrage "Survey of Professional Forecasters" wird einmal pro Quartal durchgeführt. Die aktuelle Befragung stammt vom 7. bis 13. Januar unter Berücksichtigung von 62 Rückmeldungen.