EZB hält an Leitzins von 2,50 Prozent fest

Trotz hartnäckig hoher Inflation legt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Pause beim Leitzins ein. Die Notenbanker um EZB-Chefin Christine Lagarde beließen den zum Steuern der Geldpolitik maßgeblichen Einlagensatz am Donnerstag bei 2,50 Prozent. Ökonomen hatten dies im Durchschnitt erwartet.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1318-26) phs

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