EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten sinken im Januar

DOW JONES--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Januar gesunken. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,6 (Dezember-Umfrage: 2,8) Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren blieben bei 2,6 Prozent, die auf fünf Jahre sanken auf 2,3 (2,4) Prozent. Die Konsumenten rechneten zudem damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,2 (1,1) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten verharrte bei 3,4 Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten unverändert mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,1 Prozent und sahen die Arbeitslosenquote weiterhin bei 10,6 Prozent.

February 27, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)