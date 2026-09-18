18.09.2026 10:19:40

EZB-Inflationserwartungen der Konsumenten steigen im August

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen der Konsumenten im Euroraum sind im August gestiegen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Konsumentenumfrage mitteilte, erwarteten die Konsumenten für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 (Juli-Umfrage: 2,9) Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren erhöhten sich auf 2,9 (2,7) Prozent und die auf Sicht von fünf Jahren auf 2,5 (2,4) Prozent.

Die Konsumenten rechneten unverändert damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,0 Prozent steigen werden. Auch die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten blieb unverändert - bei 3,6 Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten weiterhin mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,0 (11,2) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

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