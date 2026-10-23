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23.10.2026 10:16:40
EZB-Inflationserwartungen der Konsumenten steigen im September
DOW JONES--Die Inflationserwartungen der Konsumenten im Euroraum sind im September gestiegen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Konsumentenumfrage mitteilte, erwarteten die Konsumenten für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,1 (August-Umfrage: 3,0) Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren stagnierten bei 2,9 Prozent und die auf Sicht von fünf Jahren bei 2,5 Prozent.
Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,1 (1,0) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten stieg auf 3,7 (3,6) Prozent.
Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,5 (1,2) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,3 (11,0) Prozent.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 04:16 ET (08:16 GMT)
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