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01.06.2026 09:59:40
EZB: Inflationserwartungen steigen vorerst nicht mehr
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im April trotz der anhaltenden Sperrung der Straße von Hormus nicht weiter gestiegen. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten weiterhin, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,0 Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren sanken auf 2,9 (März: 3,0) Prozent, während die auf Sicht von fünf Jahren bei 2,4 Prozent verharrten. Die März-Umfrage war die erste Umfrage gewesen, die voll unter dem Ausbruch des Iran-Kriegs und höherer Energiepreise gestanden hatte.
Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten nur noch um 0,8 (1,2) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten erhöhte sich auf 4,3 (4,1) Prozent.
Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,2 (2,1) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,2 (11,3) Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)
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