27.05.2026 10:07:38

EZB: Iran-Krieg harte Probe für Finanzmärkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Teuerung, weniger Wirtschaftswachstum - der Iran-Krieg wird zum Stresstest für Banken und Unternehmen im Euroraum. "Der aktuelle Schock bei der Energieversorgung birgt Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum", fasst EZB-Vizepräsident Luis de Guindos Ergebnisse des jüngsten Finanzstabilitätsberichts der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen.

"Er könnte zudem die Marktvolatilität erhöhen und die Schuldendienstfähigkeit beeinträchtigen, da die Finanzierungskosten in einem Umfeld mit schwächerem Wirtschaftswachstum steigen."

Bis ins Jahr 2026 hinein hätten sich das globale Finanzsystem und die Realwirtschaft trotz einer Reihe von Schocks als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen, hält die Notenbank fest. Der Krieg im Nahen Osten stelle diese Widerstandsfähigkeit auf die Probe. "Die akuten geoökonomischen Spannungen werden durch die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich des globalen Handels und der internationalen Zusammenarbeit noch verstärkt", schreibt die EZB.

Sorgenvoller Blick auf Privat-Credit-Markt

Mit Sorge beobachtet die EZB die oft intransparente Kreditvergabe durch Nichtbanken. Zwar dürfte der Privat-Credit-Markt für sich genommen nach Einschätzung der Notenbank derzeit keine Gefahr für die Finanzstabilität im Euroraum darstellen. Undurchsichtigkeit, Konzentration sowie das Potenzial für Ausstrahlungseffekte des privaten Kreditmarktes gäben jedoch "Anlass zur Sorge".

Die EZB warnt: "Eine plötzliche Kehrtwende der Marktstimmung könnte dazu führen, dass sich finanzielle Spannungen auf breitere Märkte ausweiten und erhebliche Bewertungsverluste verursachen." In den USA hatten im ersten Quartal Privatanleger vermehrt Geld aus Private-Debt-Fonds abgezogen./ben/DP/jsl

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:52 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schlussendlich stabil -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen