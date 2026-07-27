27.07.2026 10:21:39

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Juni stabil

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Juni stabil geblieben. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 4,0 (Mai: 4,0) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 26 (plus 34) Milliarden Euro zu.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,4 (2,4) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 3,3 (3,3) Prozent zu und die an den Staat um 0,3 (0,1) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 3,1 (3,1) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,1 (5,1) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Juni mit einer Jahresrate von 3,3 (3,2) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 3,2 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 3,4 (3,7) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 04:22 ET (08:22 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX verliert -- DAX höher -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen