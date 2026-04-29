29.04.2026 10:09:40

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im März leicht beschleunigt

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im März etwas beschleunigt. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 3,2 (Februar: 3,0) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 27 (plus 19) Milliarden Euro zu.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,4 (2,2) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 3,2 (3,0) Prozent zu, die an den Staat um 0,4 (0,1) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 3,0 (3,0) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 3,0 (3,1) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,1 (5,1) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im März mit einer Jahresrate von 3,2 (3,0) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Rate von 3,0 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 4,6 (4,8) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 04:10 ET (08:10 GMT)

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