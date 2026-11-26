|
26.11.2026 10:16:41
EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Oktober beschleunigt
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober beschleunigt. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,5 (September: 4,3) Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 19 Milliarden Euro, nachdem sie im Vormonat um 17 Milliarden Euro zugelegt hatte.
Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer unveränderten Jahresrate von 2,4 Prozent. Die Kreditvergabe an den Privaten Sektor nahm ebenfalls unverändert um 3,6 Prozent zu, während die an den Staat um 0,8 (September: minus 0,4) Prozent sank. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 3,1 (3,1) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 3,0 (3,0) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 4,7 (4,8) Prozent.
Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Oktober mit einer Jahresrate von 3,6 (revidiert: 3,6) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 3,5 Prozent erwartet. Basis war ein vorläufiger September-Wert von ebenfalls 3,5 Prozent. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 2,4 (2,7) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/rio
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 04:17 ET (09:17 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.