EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Oktober stabil

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Oktober stabil geblieben. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 2,9 (September: 2,9) Prozent.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 2,3 (2,1) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 2,9 (2,7) Prozent zu, die an den Staat um 0,7 (0,6) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,8 (2,6) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 2,8 (2,6) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,0 (4,9) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Oktober mit einer Jahresrate von 2,8 (2,8) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 2,8 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 5,2 (5,0) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

November 27, 2025 04:13 ET (09:13 GMT)