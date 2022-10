EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im September etwas beschleunigt

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im September leicht beschleunigt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 8,9 (August: 8,8) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 4,4 (4,5) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 5,1 (5,2) Prozent und das der Konsumentenkredite um 3,8 (3,4) Prozent.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von 5,5 (5,6) Prozent, wobei die Kreditvergabe an Private um 5,7 (5,6) Prozent zunahm und die an den Staat um 5,0 (5,5) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, stieg im September mit einer Jahresrate von 6,3 (6,1) Prozent, während von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte eine unveränderte Rate von 6,1 Prozent prognostiziert hatten. Die Dreimonatsrate lag bei 6,0 Prozent. Das Wachstum der engeren Geldmenge M1 sank auf 5,6 (6,8) Prozent.

