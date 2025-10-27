EZB: Kreditvergabe an Unternehmen steigt im September langsamer

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im September leicht verlangsamt. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 2,9 (August: 3,0) Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 13 Milliarden Euro, nachdem sie im Vormonat um 14 Milliarden zugelegt hatte.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 2,1 (1,9) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 2,7 (2,7) Prozent zu, die an den Staat um 0,6 (0,1) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,6 (2,5) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 2,6 (2,5) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 4,8 (4,7) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im September mit einer Jahresrate von 2,8 (2,9) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 2,8 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 5,1 (5,0) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

