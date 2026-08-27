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27.08.2026 10:15:39
EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Juli beschleunigt
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Juli beschleunigt. Nach einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,4 (Juni: 4,0) Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 22 Milliarden Euro, nachdem sie im Vormonat um 27 Milliarden Euro zugelegt hatte.
Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 2,4 (2,3) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 3,5 (3,2) Prozent zu, die an den Staat sank um 0,5 (plus 0,3) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 3,1 (3,0) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 3,0 (3,1) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,1 (5,1) Prozent.
Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Juli mit einer Jahresrate von 3,4 (3,3) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 3,3 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 3,1 (3,0) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 04:16 ET (08:16 GMT)
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