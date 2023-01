EZB: Kreditwachstum sinkt in den nächsten Quartalen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Kreditwachstum im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den nächsten Quartalen verlangsamen. Die EZB begründete diese Einschätzung in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht mit Erkenntnissen aus ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe (Bank Lending Survey - BLS), wonach die Banken ihre Kreditstandards im zweiten und dritten Quartal stark gestrafft haben. Die Veränderung dieser Standards habe einen Vorlauf von fünf bis sechs Quartalen vor einer Veränderung der Kreditvergabe.

Die EZB hat ihre Zinsen in den vergangenen Monaten stark angehoben und will die Finanzierungsbedingungen für die Realwirtschaft weniger günstig gestalten, um so die Nachfrage und damit die Inflation zu bremsen.

Beeinflusst wird die Kreditvergabe laut EZB aber auch von der - ebenfalls via BLS ermittelten - Kreditnachfrage. Hier ist der zeitliche Zusammenhang zwischen BLS-Ergebnis und tatsächlicher Entwicklung enger, der Vorlauf des BLS beträgt rund drei Quartale. Der unterschiedlich lange Vorlauf ergibt sich nach Aussage der EZB daraus, dass Banken ihre Kreditstandards vor den Kreditverhandlungen festlegen, während sich die Finanzierungsbedürfnisse der Unternehmen schneller in der Nachfrage niederschlagen.

Grund für die strengeren Kreditstandards der Banken waren im vergangenen Jahr vor allem eine höhere Risikowahrnehmung, eine geringere Risikotoleranz im Hinblick auf den wirtschaftlichen Ausblick und die Kreditwürdigkeit der Unternehmen. Die Kreditnachfrage dagegen stieg in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres überdurchschnittlich, weil die Unternehmen Arbeitskapital benötigten und ihrer Lager auffüllen wollten.

Für das vierte Quartal prognostizierten die Banken eine weitere starke Straffung der Kreditstandards und einen Rückgang der Kreditnachfrage. "Insgesamt deuten diese Ergebnisse auf ein langsameres Wachstum der Unternehmenskredite hin", fasst die EZB zusammen. Für die Vergabe von Immobilienkrediten wird sogar ein deutlich geringeres Wachstum erwartet.

Ihren nächsten Quartalsbericht zur Kreditvergabe veröffentlicht die EZB am 31. Januar.

